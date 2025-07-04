Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Devir Teslim

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Devir Teslim
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Bozüyük Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevi Uzm. Dr. Eftal Egemen'den Uzm. Dr. Abbas Karakurt'a devredildi. Hastane yönetimi, Dr. Karakurt'a bugüne kadar yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde devir teslim gerçekleşti.

Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen, görevi Başhekim Vekili olarak hastanede çalışan Uzm. Dr. Abbas Karakurt devretti. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Uzm. Dr. Abbas Karakurt'a bugüne kadar hastane yönetimine sunduğu kıymetli katkılar ve özverili çalışmaları için teşekkür edilerek, meslek hayatında başarılarının devamı dilendi. Yeni görevine başlayan Uzm. Dr. Abbas Karakurt ise; görevinde başarılar dilendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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