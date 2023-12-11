Üye Girişi
Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmaları ve projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye çalışmaları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu Milletvekili Kayışoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurhayat Altaca Kayışoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bursa Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 11 Aralık yeni takımlar ve kadroları! 12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title