Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle Kurtuluş Savaşı Anı Evi projesini inceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İBB teknik heyeti ile bir araya gelerek "Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası" projesinde incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İBB Fen İşleri Dairesi Başkanı Recep Korkut ve İBB Yapı İşleri Müdür Yardımcısı Ruhat Ataç ile makamında bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, burada misafirleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ve çalışmaları devam eden "Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi" ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görüşmelerin ardından Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindeki İBB heyeti, "Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası"na giderek inşaat alanında incelemelerde bulundu.