Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Pazar Ziyaretinde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazarcılarla ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazarcılarla ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek, bol kazanç temennisinde bulundu. Esnafları selamlayan ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, talep ve şikayetleri dinledi. Ziyareti sırasında pazara alışveriş için gelen Bozüyüklülerle de sohbet eden Bakkalcıoğlu vatandaşlara da iyi alışverişler diledi.