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Bozova'da Araç Domuza Çarptı: Domuz Telef Oldu

Bozova'da Araç Domuza Çarptı: Domuz Telef Oldu
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seyir halindeyken yola aniden çıkan bir domuza çarpan araç, domuzun telef olmasına yol açtı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, diğer sürücüler domuzu yol kenarına bıraktı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aracın çarptığı domuz telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Küçük Ördek kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki araç, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle domuz telef olurken araçta ise maddi hasar oluştu.

Yoldan geçen sürücüler, herhangi bir kaza yaşanmaması için telef olan domuzu yol kenarına bıraktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozova İlçesi Bozova

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