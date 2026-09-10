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Bozkuş ailesinin acı günü

Bozkuş ailesinin acı günü
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Diyarbakır’da iş adamı Mehmet Bozkuş’un babası Hacı Mehmet Bozkuş, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da iş adamı Mehmet Bozkuş'un babası Hacı Mehmet Bozkuş, 72 yaşında hayatını kaybetti. Vali Murat Zorluoğlu ve kent protokolü, Bozkuş'u taziyesinde yalnız bırakmadı.

72 yaşındaki Hacı Mehmet Bozkuş, 5,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Durumu kötüleşen Bozkuş, Diyarbakır Memorial Hastanesinde tedavi altına alındı. Dün hayatını kaybeden Bozkuş, Kurşunlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kent protokolü, iş adamı Mehmet Bozkuş'u acı gününde yalnız bırakmadı. Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, Odabaşı-Bal Cami'sinde kurulan taziyede baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Taziye, cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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