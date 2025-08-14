Bozdoğan'da Traktör Sürücüleri için Trafik Güvenliği Eğitimi ve Reflektör Dağıtımı

Bozdoğan'da Traktör Sürücüleri için Trafik Güvenliği Eğitimi ve Reflektör Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat öncülüğünde, traktör sürücülerine trafik güvenliği için reflektör dağıtımı yapıldı. Etkinlikte, çiftçilerin can güvenliğini artırmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek, trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Bozdoğan Ziraat Odası iş birliğiyle traktör sürücülerine yönelik önemli bir trafik güvenliği çalışması gerçekleştirildi.

İlçede tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, traktörlere takılmak üzere reflektörler ücretsiz olarak dağıtıldı. Yetkililer, reflektörlerin özellikle gece ve düşük görüş mesafesinde sürücülerin fark edilmesini sağlayarak can güvenliğini artıracağını vurguladı. Kaymakam Polat, yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu tür çalışmalarla hem trafik kazalarının önlenmesini hem de bilinçli tarım aracı kullanımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtım sonrası jandarma ve emniyet ekipleri, çiftçilere traktör kullanımı ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Ünlü oyuncu, tatilde ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.