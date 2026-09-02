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Bozdoğan'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Bozdoğan'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı
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Bozdoğan'da 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'in katılımıyla Adnan Menderes Piknik Alanı'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki eğitim faaliyetleri, yeni dönem hazırlıkları ve eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı. Okul müdürlerinin görüşleri alınarak, eğitim öğretim sürecinin verimli yürütülmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Bozdoğan'da yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in katılımıyla, Bozdoğan Adnan Menderes Piknik Alanı'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, ilçede bulunan okulların genel durumu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yürütülen hazırlıklar ve eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Okul müdürlerinin de görüş ve değerlendirmelerinin alındığı toplantıda, eğitim öğretim sürecinin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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