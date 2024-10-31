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Bozdoğan'da Çiftçilere Sulama Eğitimi Verildi

Bozdoğan'da Çiftçilere Sulama Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen teknik gezide çiftçilere iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede verimli sulama konusunda eğitim verildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen teknik gezide bilgilendirildi.

Bozdoğanlı üreticilere Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Verimli ve Bilinçli Sulama Çiftçi Eğitim ve Yayım Planlaması kapsamında "Basınçlı Sulama Sistemleri" konusunda eğitim ve çiftçi gezisi düzenlendi.

Bozdoğan İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve İlçe çiftçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim gezisine İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Yerel Haberler Çiftçilik Bozdoğan Güncel Eğitim Yerel Tarım

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