Bozdoğan'da Çiftçilere Sulama Eğitimi Verildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen teknik gezide bilgilendirildi.

Bozdoğanlı üreticilere Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Verimli ve Bilinçli Sulama Çiftçi Eğitim ve Yayım Planlaması kapsamında "Basınçlı Sulama Sistemleri" konusunda eğitim ve çiftçi gezisi düzenlendi.

Bozdoğan İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve İlçe çiftçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim gezisine İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. - AYDIN