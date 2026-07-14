Bozdoğan Kaymakamı Sözen görevine başladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bozdoğan Kaymakamlığı'na atanan Hüseyin Şamil Sözen, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bozdoğan Kaymakamlığı'na atanan Hüseyin Şamil Sözen ilçedeki görevine başladı.
17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Bozdoğan Kaymakamlığı görevine atanan Hüseyin Şamil Sözen görevine başladı. Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'in ilçedeki görevine başladığı belirtilerek, "17.06.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilçemize atanan Kaymakamımız Hüseyin Şamil Sözen görevine başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN