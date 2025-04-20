Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi
Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler

Tekme tokat dövdükleri yetmedi saçlarını koparıp gülerek poz verdiler

Bozcaada'da Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi

Bozcaada'da Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Hazreti İsa'nın yeniden dirilişinin kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Aya Yorgi Şapelinde ayin gerçekleştirildi. Ayin, Papaz Akakios tarafından yönetildi ve katılımcılara hediye paketleri dağıtıldı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi.

Bozcaada ilçesinde Meryem Ana Kilisesinin tadilatta olması nedeniyle Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı için Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi. Ayini, Papaz Akakios yönetti. Ayine Bozcaadalı Rum yurttaşların yanı sıra Yunanistan'daki Aynoroz Yarımadası'ndan gelen ziyaretçiler de katıldı.

Ayin sırasında katılımcılar mum yakarak dilekte bulundu, Rumca ilahiler ve dualar okundu. Papaz Akakios, ayinin ardından cemaate Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı. - ÇANAKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.