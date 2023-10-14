Boyalıca eski belediye başkanı vefat etti
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Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti. 1987 yılında kurulan belediyenin ilk başkanı olan Kanlı'nın cenazesi Boyalıca mezarlığında defnedilecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel