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Boyalıca eski belediye başkanı vefat etti

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Yerel Haberler

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Beldesi'nin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı 76 yaşında hayatını kaybetti. 1987 yılında kurulan belediyenin ilk başkanı olan Kanlı'nın cenazesi Boyalıca mezarlığında defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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