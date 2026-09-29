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Boyabat'ta kullanılmayan eski hastanenin yıkımı başladı, bir aydan uzun sürecek

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Boyabat'ta kullanılmayan eski hastanenin yıkımı başladı, bir aydan uzun sürecek
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan eski hastane binasının yıkımına başlandı. Çalışmaların etaplar halinde bir aydan uzun sürebileceği belirtildi; alanın kullanımına ilişkin kesin proje bulunmuyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan eski hastane binasının yıkımına başlandı.

İş makineleriyle kontrollü şekilde sürdürülen yıkım çalışmalarının etaplar halinde gerçekleştirileceği ve işlemlerin bir aydan uzun sürebileceği belirtildi. İlçede uzun yıllar vatandaşlara sağlık hizmeti sunan eski hastane binasının yıkımının başlamasıyla birlikte alanın geleceği de yeniden gündeme geldi. Yıkımın tamamlanmasının ardından alanın hangi amaçla kullanılacağına ilişkin ise henüz kamuoyuna açıklanmış kesinleşmiş bir proje bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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