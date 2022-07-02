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Bornova'da 'Yaza Merhaba' Konseri

ANKA - Yerel
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Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Yaza Merhaba' konserinde Bornovalılar ile buluştu.

Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Yaza Merhaba' konserinde Bornovalılar ile buluştu.

Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser büyük ilgi gördü. 2.5 saat süren konserde Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki koronun yanı sıra soloya çıkan koristler izleyicilerden tam not aldı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverler, Türk Sanat Müziği'nin dillerden düşmeyen eserlerine coşkuyla eşlik etti.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tiyatrodan müziğe, el sanatlarından sinemaya sanatın her dalında kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmalar bizim için yol, temizlik gibi temel belediyecilik hizmetleri kadar önemli" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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