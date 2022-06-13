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Bornova'da Sahne Kursiyerlerin

ANKA - Yerel
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Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda eğitim alan Bornovalılar'ın yıl sonu etkinlikleri ediyor. Resim, seramik ve el sanatları kursiyerlerinin sergilerinin ardından bale, zumba, Latin dansları ve halk oyunları alanında eğitim alan kursiyerler, sahne heyecanı yaşadı.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan Bornovalılar'ın yıl sonu etkinlikleri ediyor. Resim, seramik ve el sanatları kursiyerlerinin sergilerinin ardından bale, zumba, Latin dansları ve halk oyunları alanında eğitim alan kursiyerler, sahne heyecanı yaşadı.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları bünyesinde düzenlenen bale, zumba, Latin dansları ve halk oyunları eğitimlerine katılan kursiyerler sahneye çıkmanın mutluluğu ve heyecanı yaşadı.  Çocuk ve yetişkin olmak üzere toplam 250 kursiyer, Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda yeteneklerini sergiledi. Çoğu ilk kez sahne deneyimi yaşayan ve kursiyerler performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. Onların heyecanına aileleri de ortak olurken, bol bol fotoğrafı çekti.

ANKA / Yerel

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