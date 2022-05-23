Bornova'da Dama Heyecanı - Haberler

Bornova Belediyesi'nin ilkini 2019 yılında düzenlediği 2. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Turnuva'nın açılışını, Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ile birlikte yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, üçüncü günün sonunda şampiyonluk maçını kazanan Faik Yıldız'ın kupasını da verdi. Başkan İduğ, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki Turnuva'da yaptığı konuşmada Türk Daması'nın spor olarak kabul edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

2. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası'na bu yıl Türkiye'nin pek çok ilinden 120 damacı katıldı. Büyük heyecana sahne olan Turnuva'da dereceye girenler puan sistemi ile belirlendi. Turnuva'nın şampiyonu İstanbul'dan Faik Yıldız olurken ikinci İzmir'den Hüseyin Öner, üçüncü ise Manisa'dan Erdal Çalık oldu.

Toplam 15 bin TL para ödülünün dağıtıldığı Turnuva'da birinci 5 bin TL, ikinci 3 bin TL, üçüncü ise 2 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Başkan İduğ, Türkiye'nin her bölgesinden yoğun katılımın gerçekleştiği Turnuva'ya destek veren İstanbul, Bursa, Aydın ve Denizli illerinin dama derneklerinin başkanlarına teşekkür plaketi verdi.

DAMA ZEKA SPORU SAYILMALI

Çekişmeli müsabakalara sahne olan Turnuva'nın ödül töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, damanın bir zeka sporu olduğunun altını çizerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı damayı bir zeka sporu olarak tanımalı. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, damanın bir spor olarak tanınmasının en büyük savunucusu biz olacağız. Damaya gönül verenler ve Murat Keser ile birlikte bunu bir spor olarak bakanlığa kabul ettireceğimize inanıyorum. Bu kapsamda damayı geniş kitlelere yaymak önümüzdeki hedeflerden bir tanesi. Bu Turnuva'ya katılarak Bornova'da bizleri onurlandıran tüm sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR BORNOVALI OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ise Turnuva'nın Başkan Mustafa İduğ sayesinde yapıldığını belirterek, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Turnuva'mızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Mustafa İduğ'a başta Bornova için yaptığı spor yatırımları olmak üzere verdiği tüm destekler için bir Bornovalı olarak teşekkür ediyorum. Bu Turnuva'nın gerçekleşmesinde büyük emeği var. Bazı insanlar vardır odaya girer oda kararır. Ama adam vardır odaya girer, oda aydınlanır. Başkanımız onlardan biri" diye konuştu.

Damada "atak damacı" diye bir tabir olduğunu belirten Keser, "Başkanımız da atak bir insandır. Ben aynı zamanda Bornova Spor Kulübü başkanlığı yapıyorum. Bornova Şehir Stadı, kamuoyu istemediği halde kalkacaktı. Kendisi kamuoyunun sesine kulak verdi. Kaldırmadı. Bir de o stadı yeniledi şimdi. Gıcır gıcır bir stat yaptı. Aynı şekilde Yusuf Tırpancı Stadı da yenilendi. Diğer statlar, sosyal tesisler de aynı şekilde. Başkanımız bu konuda büyük bir gayret içinde. Bornova hizmet anlamında şanslı. Çünkü Başkanımız Mustafa İduğ yatırımı seven, ticarette başarılı bir insan. Bornova Belediyesi'ne yeni, sıfır, gıcır arabalar aldı. Bugünkü parayla alamazsınız. Kendisine bu konuda bir Bornovalı olarak teşekkür ediyorum" dedi.