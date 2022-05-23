Bornova'da Dama Heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bornova'da Dama Heyecanı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:

Bornova Belediyesi’nin ilkini 2019 yılında düzenlediği 2. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Turnuva’nın açılışını, Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ile birlikte yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, üçüncü günün sonunda şampiyonluk maçını kazanan Faik Yıldız’ın kupasını da verdi. Başkan İduğ, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki Turnuva’da yaptığı konuşmada Türk Daması’nın spor olarak kabul edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Bornova Belediyesi'nin ilkini 2019 yılında düzenlediği 2. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Turnuva'nın açılışını, Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ile birlikte yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, üçüncü günün sonunda şampiyonluk maçını kazanan Faik Yıldız'ın kupasını da verdi. Başkan İduğ, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki Turnuva'da yaptığı konuşmada Türk Daması'nın spor olarak kabul edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

2. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası'na bu yıl Türkiye'nin pek çok ilinden 120 damacı katıldı. Büyük heyecana sahne olan Turnuva'da dereceye girenler puan sistemi ile belirlendi. Turnuva'nın şampiyonu İstanbul'dan Faik Yıldız olurken ikinci İzmir'den Hüseyin Öner, üçüncü ise Manisa'dan Erdal Çalık oldu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, Faik Yıldız, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title