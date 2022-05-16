Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu Masa Tenisi ile Başladı - Haberler

Bornova Belediyesi'nin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği masa tenisi turnuvası Büyükpark'ta başladı. 18-30 yaş arası gençlerin katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da gösteri maçı yapacağı turnuvanın final müsabakaları, 19 Mayıs'ta oynanacak.

Bornova Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelerek her 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan masa tenisi turnuvası, Bornova Büyükpark'ta başladı. Bornova Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanına, betondan imal ederek yerleştirdiği masalarda oynanan maçlar ilgiyle izlendi. 3'cülük, 4'cülük ve final maçları 19 Mayıs Perşembe günü Saat 10.30'da oynanacak ve Sporcular ödüllerini Başkan Mustafa İduğ'un elinden alacak.

FİNAL 19 MAYIS'TA

Branş ayırmaksızın sporun her dalına katkı sunacak çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Bornovalıların spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Masa tenisi fiziksel aktivitenin yanı sıra dikkati arttıran, vücut kadar beyni de dinç tutan çok önemli bir spordur Bu açıdan İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz masa tenislerinde, böylesine anlamlı bir etkinlik yapmak heyecan verici. Turnuvaya katılan genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tüm Bornovalıları 19 Mayıs Saat 10.30'da final maçlarını izlemek üzere, Büyükpark'a davet ediyorum" diye konuştu.