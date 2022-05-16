Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu Masa Tenisi ile Başladı - Haberler

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Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu Masa Tenisi ile Başladı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediyesi’nin "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği  masa tenisi turnuvası Büyükpark’ta başladı.  18-30 yaş arası gençlerin katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un da gösteri maçı yapacağı turnuvanın final müsabakaları, 19 Mayıs’ta oynanacak.

Bornova Belediyesi'nin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği  masa tenisi turnuvası Büyükpark'ta başladı.  18-30 yaş arası gençlerin katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da gösteri maçı yapacağı turnuvanın final müsabakaları, 19 Mayıs'ta oynanacak.

Bornova Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelerek her 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan masa tenisi turnuvası, Bornova Büyükpark'ta başladı. Bornova Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanına, betondan imal ederek yerleştirdiği masalarda oynanan maçlar ilgiyle izlendi. 3'cülük, 4'cülük ve final maçları 19 Mayıs Perşembe günü Saat 10.30'da oynanacak ve Sporcular ödüllerini Başkan Mustafa İduğ'un elinden alacak.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, Mayıs, Yerel, Haberler

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