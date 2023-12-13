Üye Girişi
Haberler

Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Çini ve Seramik Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Ege'nin antik geçmişinden esintiler taşıyan çini ve seramik sergisi açıldı. Ayşegül Yurdakul, Gülnur Çavuş, Melek İkiz ve Şebnem Sunay'a ait eserlerin bulunduğu 'Köklerden Düşlere Smyrna' isimli karma sergi 4 Ocak'a kadar açık kalacak.

Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Ege'nin antik geçmişinden esintiler taşıyan çini ve seramik sergisi açıldı. Ayşegül Yurdakul, Gülnur Çavuş, Melek İkiz ve Şebnem Sunay'a ait eserlerin bulunduğu "Köklerden Düşlere Smyrna"isimli karma sergi 4 Ocak'a kadar açık kalacak.

İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seren eserlerin sergilendiği Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, Ege'nin antik tarihi eserlerinin sanatsal olarak yorumlandığı çini ve seramik eserlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılışında, dünya tarihinde ve sanatında seçkin bir yeri olan Ege'de yaşamanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu dile getiren sanatçılar, geçmişin sanatını, tarihini, yaşam tarzını ve inançlarını tanıyıp, bunları eserleri aracılığıyla yaşatmaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Sanatseverler sergideki eserleri 4 Ocak 2024 tarihine kadar görebilecek.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde böyle anlamlı bir sergi açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ege Bölgesi'nin uygarlıklar tarihindeki önemli yerini sanat aracılığıyla ortaya koyan ve farklı bir açıdan bu geçmişi görünür kılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yeşilova Höyüğü Ege Sanat Kültür Etkinlik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title