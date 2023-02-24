Bornova Belediyesi'nin İthal Ettiği Çadırlar Deprem Bölgesinde

Bornova Belediyesi, deprem bölgesi için yurtdışından getirdiği 2 bin 500 çadırın dağıtım ve kurulumuna başladı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çadırları talebe ve bölgelerin ihtiyacına göre dağıttıklarını söyledi.

Hatay'daki konutların büyük kısmının ya yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan İduğ, "Büyük bir barınma sorunu olacağı ortada. Bornova Belediyesi olarak Çin'den toplam 2 bin 500 çadır ithal ettik. Bunları 5-6 gün içinde getirebildik. Bu çadırları doğru, adil bir şekilde paylaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çadırlardan bin tanesini Hatay'a getirdik. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde istenilen noktalara kurulumunu yapıyoruz. Diğerlerini de birer tır olarak paylaştırdık. Yani 10 TIR çadırı dağıtmaya çalışıyoruz. Bir TIR da Jandarma Komutanlığı'na verdik. Çünkü burada görev yapan askerlerimizin de barınma ihtiyacı var. 50 bin getirsek yetmeyebilir. O kadar ihtiyaç var. Kalan çadırları da Maraş, Malatya ve Adıyaman'da kuracağız. Daha da çadır ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Katıldığım koordinasyon toplantısında bu ihtiyacı ve hızla temin etme yöntemlerimizi paylaştım" dedi.

EVLERİNE YAKIN BÖLGELERE KURULUYOR

Depremzede vatandaşların taleplerinin, çadırların evlerine yakın bölgelere kurulması olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Çünkü hala enkaz altında yakınlarının çıkarılmasını bekleyenler, hırsızlığa karşı mallarını korumak, komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve tarımla uğraştıkları için tarlasına, bahçesine yakın olmak isteyenler var. Bu nedenle çadır kurma çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Büyükşehir belediyelerimiz ve diğer yetkili kurumlar da birçok noktada merkezi çadırkentler kurdu. Biz de daha lokal çözümler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

HIZLI KURULUM, AVANTAJLI KULLANIM

Kalıcı konutların inşasının uzun zaman alacağını hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, "İşte bu nedenle temin ettiğimiz çadırların 10 dakika gibi kısa bir sürede kurulması, su geçirmez olması ve içine soba konabilmesi çok önemli. Çünkü kış mevsimi devam ediyor. Yağışlar şu sıralar kesilse de önümüzdeki günlerde tekrar başlayabilir. Çadırlarımız bu özellikleriyle büyük kolaylık" diye konuştu.