Bornova Belediyesi Dernek Yöneticilerine Eğitim Verdi

Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne üye olan derneklerin yöneticilerine, "Etkin Dernek Yönetimi ve Gönüllülük Programı" eğitimi verdi.

Bornova Belediyesi, co-working sistemiyle ofisten sekreter hizmetine kadar pek çok imkanı ücretsiz sunduğu derneklere, eğitim desteği de verdi. Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne üye derneklerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, dernek hukuku ve dernekler mevzuatı hakkında güncel bilgilere erişmesi amacıyla program hazırlandı. Bu kapsamda "Bütçe ve Mali İşler", "Derbis Kullanımı", "Proje ve Kurumsal Hibe Fonları" başlıklarında detaylı eğitimler verildi. Sunumlar, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen tarafından gerçekleştirildi Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in de katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 457 sivil toplum kuruluşunun yararlandığı Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nin, toplum yararına çalışan insanlar için büyük bir kolaylık yarattığını belirterek, "Bu merkezden yararlanan derneklerimizin yaptığı çalışmalarla, ilçemize İzmirimize kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz. Daha iyi çalışmalar yapılabilmesi için düzenlediğimiz bu eğitimin de amacına ulaşması en büyük temennim" diye konuştu.