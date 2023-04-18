Bornova Belediyesi 'Atatürk'ü Doğru Anlamak' Konulu Panele Ev Sahipliği Yaptı

Ata Derneği Başkanı Namık Kemal Zeybek, Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Atatürk'ü Doğru Anlamak' konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

İzmir'de faaliyet gösteren 397 sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplamanın yanı sıra söyleşi, panel ve çeşitli kültür etkinliklerinde de İzmirlileri bir araya getiriyor.

Merkez son olarak Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kurucusu ve başkanı olduğu Ata Derneği'nin düzenlediği söyleşiye ev sahipliği yaptı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Zeybek, Atatürk'ü doğru anlatmak için bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin her yerinde insanlara ulaşmak için mücadele ettiklerini belirterek, Bornovalılarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

"ATATÜRK BİR FİLOZOFTU"

Yaptığı konuşmada Atatürk'ün cephede bir kitap okuyan bir lider oluşuna vurgu yapan Namık Kemal Zeybek, "Mustafa Kemal Atatrük 3 bin 997 kitabı ders kitabı gibi, üzerine notlar alarak, önemli gördüğü yerlerin altını çizerek okudu. Okuduğu kitapların 3 bini tarih üzerine. Atatürk'ün Çanakkale Harbi sırasında bile geceleri kitap okuduğu biliniyor. Bu birikimiyle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 'kuruluş savaşımı'nı da verdi. Atatürk bir filozoftu" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşları için çok önemli bir merkez haline getirdikleri Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen her etkinliğin toplumun gelişimine önemli katkılar koyduğunu belirterek, "Ülkemizde bakanlık yapmış değerli bir ismin ülkemizin kurtuluşunu ve kuruluşunu sağlayan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün daha doğru anlaşılması için Bornovalılarla buluşması çok anlamlı. Tüm İzmirlileri STK Yerleşke'mizdeki etkinlikleri takip etmeye davet ediyorum" diye konuştu.