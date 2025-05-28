Bor Kaymakamlığı'na Gökhan Görgülüaslan atandı

Bor Kaymakamlığı'na Gökhan Görgülüaslan atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ilçede görev değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ilçede görev değişikliğine gidildi. Bu kararnameyle birlikte Bor Kaymakamlığı görevine İzmir'in Konak ilçesi Kaymakamı olarak görev yapan Gökhan Görgülüaslan atandı.

1975 yılında Karabük'te doğan Görgülüaslan, eğitim hayatına Karabük'ün Eskipazar ilçesi Karasanlar köyünde başladı. İlk ve orta öğrenimini Eskipazar'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Karabük Demir Çelik Lisesi'nde bitirdi. 1992 yılında üniversite sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne giren Görgülüaslan, 1996 yılında buradan mezun oldu.

1998 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Gökhan Görgülüaslan, sırasıyla Bartın Maiyet Memurluğu, Konya-Kulu, İzmir-Kiraz, Malatya-Kale, Yozgat-Saraykent, Erzurum-Uzundere, Şanlıurfa-Akçakale, Bartın-Ulus, Ağrı Vali Yardımcılığı, Antalya-Finike, Kastamonu-İnebolu, Çanakkale-Biga ve Balıkesir-Ayvalık ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2021 yılında Konak Kaymakamı olarak atanan Görgülüaslan, evli ve bir kız çocuğu babası. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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