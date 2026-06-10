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Emeklilere dolandırıcılık uyarısı

Emeklilere dolandırıcılık uyarısı
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Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emeklilerin yoğun olduğu yerleri ziyaret ederek kendini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede bulunan emeklilerin yoğun olduğu yerleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan bilgilendirmelerde, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın ya da değerli eşya talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın emniyet birimine başvurmaları tavsiye edildi.

Çalışma kapsamında ayrıca telefon ve internet dolandırıcılığı konulu el broşürleri dağıtılarak vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilinçlenmesi sağlandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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