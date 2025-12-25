Bolvadin'de vatandaşlar sorunlarını kaymakama anlattı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 'halk günü' toplantısında vatandaşların sorunları dinlenerek çözüme kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya ilgili Bolvadin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker, kaymakamlık makamında gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşların dilek, şikayet ve taleplerini dinledi. Kaymakamımız Aralık ayında halk günü münasebetiyle vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız. Devlet milletine hizmet ederek birlik ve beraberliğini pekiştirecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR