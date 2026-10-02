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Bolvadin Devlet Hastanesi'nde 8 bin hastanın faydalandığı Günübirlik Servis kapatıldı

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Bolvadin Devlet Hastanesi'nde halk arasında Günübirlik Servis olarak bilinen bölüm hizmete kapatıldı. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin hastanın faydalandığı servisin kapatılması ilçede büyük tepkiye yol açtı; kapatma gerekçesi açıklanmadı.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'nde 'Günübirlik Servis'in kapatılması ilçede tepkilere neden oldu.

Bolvadin ilçesinde, halk arasında "Günübirlik Servis" olarak bilinen ve tedavi gören hastaların serum taktırıp taburcu olduğu bölüm hizmete kapatıldı. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin hastanın faydalandığı servisin kapatılma kararı ilçede büyük tepkiye yol açtı.

Servisin neden kapatıldığı ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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