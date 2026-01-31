Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi'

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakti Kuşanmak Projesi" çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve veliler Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen yatsı namazında bir araya geldi.

Gelecek nesillerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan proje ile öğrencilerin camiyle bağlarının güçlendirilmesi, ibadet bilincinin artırılması ve toplumsal dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Program, yatsı namazının cemaatle eda edilmesinin ardından Bolvadin Müftülüğü Şube Müdürü Halil Başarı ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar'ın öğrencilere hitap ettiği konuşmalarla devam etti. Konuşmalarda namazın önemi, zamanı verimli kullanma, sorumluluk bilinci ve güzel ahlak konularına vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR