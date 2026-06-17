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Kanatlı hayvan işletmelerine yönelik denetim

Kanatlı hayvan işletmelerine yönelik denetim
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik denetimi yaptı.

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde işletmelerde alınan biyogüvenlik önlemleri yerinde incelenmekte, mevzuat kapsamında gerekli kontroller yapılarak işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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