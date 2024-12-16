Bolvadin'de Hayırsever Aileden Morg ve Gasilhane Yapımı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayırsever bir aile tarafından beldeye morg ve gasilhane yaptırıldı.

Merhum Ali Osman Kaymak adına, eşi Sevim ve oğlu Mutlu Kaymak tarafından Özburun beldesine morg ve gasilhane yapıldı. Yapımı tamamlanan gasilhane ve morg açılışına Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası yapılan açılışın ardından Kaymakam Arıkan tarafından hayırsever aile üyelerine teşekkür plaketi verildi. - AFYONKARAHİSAR