Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmanın İnsanlık Görevi Olduğunu Belirtti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın bir insanlık görevi olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Bolat, Engelliler Haftası dolayısıyla Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulunda hazırlanan kutlama programına katıldı. Engelli bireylerin aileleri ile birlikte pasta kesip kutlama yaptığı etkinlikte konuşan Kaymakam Bolat, engelli bireylerin hayatın her alanında değerli olduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırmanın insanlık görevi olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR