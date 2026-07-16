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Yılın en güzel buzağısı 40 günlük buzağı oldu

Yılın en güzel buzağısı 40 günlük buzağı oldu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35. Eber Gölü Kaymak Festivali kapsamında düzenlenen buzağı yarışmasında, 40 günlük limousin ırkı buzağı birinci oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Eber Gölü Kaymak Festivali, oldukça renkli ve heyecanlı anlara sahne olurken, festivalde yılın en güzel buzağısı da seçildi.

Festival etkinlikleri çerçevesinde, yeni hizmete giren Bolvadin Canlı Hayvan Borsası'nda gerçekleştirilen "Buzağı Yarışması" vatandaşlar ve üreticiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yarışmayla ilgili konuşan üreticilerden Ziya Tüfekçi, katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Hayvan üreticilerimiz tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Yarışmada toplam 15 buzağımız boy gösterdi. Aslında buraya katılan tüm buzağılar bizim gözümüzde şu an dereceye girmiş durumdadır. Tüm üreticilerimize ve katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok huzurlu ve mutluyuz"

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmanın birincisi, Selahattin Turan'a ait olan 40 günlük limousin ırkı buzağı oldu. Emeğinin karşılığını aldığını belirterek büyük bir mutluluk yaşayan Turan, "Birinci olacağımızdan adımız gibi emindik çünkü buzağım gerçekten çok kaliteli. Festival etkinliklerine katıldık ve birinciliği göğüsledik. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok huzurlu ve mutluyuz. Bu tarz güzel etkinliklerin her yıl geleneksel olarak yapılmasını istiyoruz. Şampiyon buzağımız henüz 40 günlük, etçi bir ırk olan erkek limousindir" dedi.

Yarışma, dereceye giren buzağı sahiplerine ödüllerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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