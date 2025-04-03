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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne 78 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne 78 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde 78 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil ve yedek aday listeleri oluşturuldu. İşe alınacak personeller arasında arazöz şoförleri ve geçici orman işçileri yer alıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne 78 işçinin alınması için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda 78 kişinin işe alınması için kura çekimi gerçekleştirildi. 2 daimi arazöz şoförü ve 76 geçici işçi olmak üzere toplam 78 personelin atamalarına yönelik asil ve yedek listeler oluşturuldu. Geçici işçi kadrosunda 36 orman işçisi, 13 arazöz şoförü, 5 dozer operatörü, 13 greyder operatörü ve 9 ekskavatör operatörü yer aldı. Başvuru sayısı, talep edilen kadro sayısının dört katını aşmayan pozisyonlar için kura çekimi yapılmazken, uygun bulunan diğer başvurular Türkiye Noterler Birliği programı aracılığıyla noter ve katılımcılar huzurunda gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, asil ve yedek aday listelerinin 5 Nisan 2025 tarihine kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi web sayfasındaki duyurular bölümünde yayınlanacağı ve adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağı belirtildi. İsmi belirlenen adaylar, ilan edilecek tarih aralığında gerekli evrakları teslim ederek süreci tamamlayacaklar. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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