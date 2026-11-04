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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verdi

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verdi
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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi düzenledi. Eğitimde ürünlerin doğru ve güvenli kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, ilaçlama ekipmanlarının kullanımı ile atıkların güvenli bertarafı anlatıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik düzenlenen eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru ve güvenli kullanımı hakkında bilgi verildi.

Tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Eğitimde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çağrı Civan ile uzman teknik personel sunum yaptı.

Programda bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun şekilde kullanılması, uygulama sırasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile insan sağlığının ve çevrenin korunması konuları ele alındı.

Üreticilere ayrıca tarımsal ilaçlama ekipmanlarının doğru kullanımı ve oluşan atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesi hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda güvenilirliğinin artırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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