Bolu Grand Kartal Otel Yangını ile İlgili Eski İş Müfettişine Soruşturma İzni

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Bolu'nun turizm bölgelerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından, kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin idari ve adli süreçler de başlatılmıştı.

Yangınla ilgili incelemelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dönemin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı olarak görev yapan İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi kararını verdi. Karar ile kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihmalleri olup olmadığını değerlendirilecek.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin idari ve adli soruşturmalar, ilgili kurumlarca sürdürüyor olup, Bakanlık tarafından verilen soruşturma izniyle de ilerleyen günlerde yürütülecek incelemelere yön vermesi bekleniyor. - ANKARA