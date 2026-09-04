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Bolu'dan Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bolu'dan Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Bolu İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafile, düzenlenen programla uğurlandı. Programa İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Milletvekili İsmail Akgül katıldı. Müftü Demirtaş, umrenin manevi önemine vurgu yaparak kafileye dualarında ülke ve İslam alemini unutmamalarını tavsiye etti. Kafile, Medine'ye gitmek üzere İstanbul'a hareket etti.

Bolu İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafile, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen programla uğurlandı.

Düzenlenen programa Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda umrecilere hitap eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, umrenin manevi yönüne dikkat çekti. Demirtaş, "Umre; Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdimizi tazelediğimiz, müstesna bir ibadet yolculuğudur. Bu kutlu yolculuğun her bir kardeşimiz için hayırlara, manevi dirilişe ve güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarınızda ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve mazlum coğrafyaları da unutmayınız" dedi. Okunan duaların ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaştı. Kafile, Medine'ye gitmek üzere İstanbul'a hareket etti. 20 günlük servisli umre programının 7'nci turuna katılan kafileye, Karacaağaç Mahallesi İmam Hatibi Ersin Afacan din görevlisi olarak rehberlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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