Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı'nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

TESİSLERE GİRMELERİ SAĞLANIYOR

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.