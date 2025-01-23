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Bolu'da Yangın Faciası: Güngör Ailesinin Acı Hikayesi

Bolu'da Yangın Faciası: Güngör Ailesinin Acı Hikayesi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteldeki yangında hayatını kaybeden Güngör ailesinin çocukları ve bakıcısı, acı hatıralarını paylaştı. 4 yaşındaki Kerem'in kayak yapmak istemediğini belirttiği anlar yürek burkuyor.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Güngör ailesinden geriye acı hatıralar kaldı. Ailenin çocuklarına 14 yıldır bakıcılık yapan Nurcan Birkoç, 4 yaşındaki Kerem'in "Anne ben Nurcan ablama gitmek istiyorum. Kayak yapmak istemiyorum. Beni onlara bırakın, siz kayağa gidin" diyerek ağladığını anlattı. Hayatını kaybeden Kerem Güngör'ün 5 gün sonra doğum günü olduğu ve 5 yaşına gireceği öğrenildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden iş kadını Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ile çocukları Pelin (14) ve Kerem Güngör'den geriye acı hatıralar kaldı. 14 yıldır ailenin çocukları Pelin (14) ve 5 gün sonra doğum günü olan 4 yaşındaki Kerem'in bakıcılığını yapan Nurcan Birkoç, kahreden detayları aktardı. Birkoç, "Geçen hafta cuma günü Kerem bana, 'Beni markete götür, bana sürpriz yap' dedi. Ben de götürdüm aldım. En güzel hediyeleri aldım, her şeyi aldım. Kerem ve Pelin'in karnelerini kutladım, tebrik ettim. Saçlarını kokladım, öptüm ikisinin de" dedi.

"Beni Nurcan ablama götür, ben kayak yapmaya gitmek istemiyorum"

Nurcan Birkoç'un eşi Rıza Birkoç ise, "Eşim yaklaşık 10 yılı aşkın süredir yanlarında çalışıyordu. Pelin 15 yaşına girecekti. Beraber bir aile gibiydik. Bu çocuklar bizim de çocuklarımız. Bizim de bir çocuğumuz var ama onları kendi çocuğumuzdan ayırmadık. Hakkımız helaldir her zaman. İnşallah onlar da helal ederler. Son yolculuklarında onları yalnız bırakmadık. Hatta Kerem, yola çıkacakları gün gece saat 3'te kalkmış. Annesi Burcu Hanım'a, 'Anne ben Nurcan ablama gitmek istiyorum. Kayak yapmak istemiyorum. Beni onlara bırakın, siz kayağa gidin' demiş. Sonra da Burcu Hanım bizi aradı, bize Kerem'in kayak yapmak istemediğini söyledi. Sonradan onlar maalesef mecburen götürmüşler. Biz de talihsiz ve çok kötü haber aldık" diye konuştu.

"Buna neden olanlar ceza alsa da onlar gittikten sonra bunun bir önemi yok"

Nurcan ve Rıza Birkoç'un tek çocuğu olan Sevgi Birkoç ise, "Annem orada çalışmaya başladığında Pelin daha 6 aylıktı. Ben de 6 yaşındaydım. Çok iyilerdi, çok samimilerdi. Hep konuşur ederdik. Kerem ve Pelin benim kardeşlerim gibiydi. Çok üzgünüz. Kıvanç ağabey, Burcu abla çok iyi insanlardı. İçimizi yaktılar, burktular. Sabır diliyorum. Buna neden olanlar ceza alsa da onlar gittikten sonra bunun bir önemi yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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