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Bolu'da traktör sürücüsü yağmurdan dubayla korundu

Bolu'da traktör sürücüsü yağmurdan dubayla korundu
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Bolu’da sağanak sırasında yağmurdan korunmak isteyen traktör sürücüsü, başına trafik dubası geçirerek yoluna devam etti.

Bolu'da sağanak sırasında yağmurdan korunmak isteyen traktör sürücüsü, başına trafik dubası geçirerek yoluna devam etti. Sürücünün ilginç yöntemi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle araçlarının hızını düşüren sürücüler, trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, bu sırada D-100 kara yolunun Gölyüzü Mahallesi mevkiinde, kavşaktan traktörüyle karşıya geçmeye çalışan bir sürücü, yağmurdan korunmak için başına trafik dubası geçirdi. Dubayı şapka gibi kullanan sürücü, yağış altında traktörüyle yoluna devam etti. Traktör sürücüsünün başındaki dubayla trafikte ilerlediğini gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hayrete düştü. Sürücünün yağmurdan korunmak için bulduğu ilginç çözüm, trafikte renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktör sürücüsünün başına geçirdiği trafik dubasıyla yağmur altında ilerlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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