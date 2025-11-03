Haberler

Bolu'da Şap Hastalığı Nedeniyle 18 Köy ve 4 Mahallede Karantina Uygulandı

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan hareketleri durdurulurken, yalnızca kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi.

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı. Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulurken, sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
