Bolu'da 'Sanatın Işığında Öğretmenler' Programı Büyüledi

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Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sanatın Işığında Öğretmenler' programı, öğretmenlerin halk oyunları, mehter ve ritim gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Program, zengin içerikli performanslarla büyük takdir topladı.

"Sanatın Işığında Öğretmenler" programı büyük beğeni topladı

BOLU - Bolu'da öğretmenlerden oluşturulan halk oyunları, mehter ve ritim topluluklarının sahne aldığı gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Sanatın Işığında Öğretmenler" programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yedi ay boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde sahneye taşınan programda; mehter takımından zeybek gösterisine, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından bendir, davul ve darbuka performanslarına kadar zengin içerikli gösteriler sunuldu. Türkiye'nin farklı yörelerine ait kültürel ögeleri sahneye taşıyan öğretmenler, sergiledikleri performanslarla büyük takdir topladı. Finalde Bolu Yöresi Halk Oyunları Ekibi'nin sahneye çıkmasıyla birlikte program coşkulu bir şekilde sona erdi. Salonu dolduran izleyiciler, gece boyunca tüm performansları alkışlarla destekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
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