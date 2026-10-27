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Bolu'da polis ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde 103 uçurtma uçurdu

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Bolu'da polis ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde 103 uçurtma uçurdu Haber Videosunu İzle
Bolu'da polis ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde 103 uçurtma uçurdu
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Bolu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinliğinde polis ekipleri ve öğrenciler, Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Gazi Paşa Ortaokulu bahçesindeki şenlikte halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi, öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.

Bolu'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte öğrenciler yarışmalarla da eğlenceli vakit geçirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrağı desenli 103 uçurtma öğrenciler ve polis ekipleri tarafından gökyüzüne uçuruldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, polis ekipleriyle birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Şenlikte ayrıca halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. Halat çekme ve çuval yarışlarına katılan çocuklardan 12 yaşındaki Angolalı ortaokul öğrencisi Luıza, "Arkadaşımla beraber denedik ve birlikte başarabildik. Yarışmalar ve etkinlik çok eğlenceli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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