Bolu'da Polis Haftası etkinlikleri düzenlendi
Bolu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından, 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ayrıca Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan ve protokolün katıldığı tören sonrasında bayramlaşma yapıldı. - BOLU