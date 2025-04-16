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Bolu'da Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Yaralı

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Bolu'da bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada

BOLU - Bolu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Taşancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan geçiş yapmaya çalışan Ahmet G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yanyoldan gelen Arda G.yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motor sürücüsü Arda G. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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