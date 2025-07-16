Bolu'da Kiracı Kadın Evi Çöp Yığınına Çevirip Kayboldu

Bolu'da Kiracı Kadın Evi Çöp Yığınına Çevirip Kayboldu
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Bolu'da bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşayan kadın, dairesinde çöp biriktirerek yaşadıktan sonra ortadan kayboldu. Apartman sakinleri kötü kokular nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlandıklarını belirtti.

Bolu'da bir apartman dairesinde yaşayan kiracı kadın, evi çöp yığınına çevirip ortadan kayboldu. Daireden yayılan kötü kokulardan etkilenen apartman sakini Safinaz Halovurt, "Asansörde fare öldü zannettik, kokudan evlerimize zor çıkıyorduk" dedi.

Olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır apartmanda kiracı olarak yaşayan Y.K. isimli kadın, iddiaya göre dairede çöp biriktirerek yaşamını sürdürdü. Evden yayılan kötü kokular tüm apartmanı etkilerken, kiracının evi terk etmesiyle dairenin içler acısı hali ortaya çıktı.

"Asansörde fare öldü zannettik"

Apartman sakinlerinden Safinaz Halovurt, kokular nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, "Asansöre bindiğimizde çok kötü kokuyordu. Fare öldü zannettik. Komşu evden çıkınca içeri baktık, ev harap haldeydi. Bu yüzden evlerimize zor çıkıyorduk" dedi.

"Kirası apartmana kalıyordu"

Bir diğer apartman sakini Nursel Çırpan ise kiracının evde zaman zaman yalnız yaşadığını, zaman zaman ise farklı kişilerin girip çıktığını ifade ederek, "Yaklaşık 3-4 yıldır burada kalıyordu. Kirası apartmana kalıyordu, apartmanın eksik ve giderleri karşılanıyordu. Çok pahalı değildi zaten. Yaşarken de evden çok kötü kokular geliyordu. Biz yönetime bildirdik, uyardık. Kendisi bu şekilde yaşamayı tercih etti. Bazen yalnızdı, bazen farklı adamlar vardı. 3 çocuk gelip gidiyordu" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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