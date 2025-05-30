Bolu'da Kaza Simülasyonu ile Emniyet Kemeri Farkındalığı

Bolu'da Kaza Simülasyonu ile Emniyet Kemeri Farkındalığı
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı, İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlediği kaza simülasyonu ile emniyet kemerinin hayati önemini vurguladı. Gerçek kaza hissiyatı veren simülasyon aracı ile vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşların deneyimlediği kaza simülasyonu gerçeğini aratmadı. Etkinlikte, emniyet kemerinin hayati önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Jandarma Trafik Timleri tarafından İzzet Baysal Caddesi'ne 'Kaza Simülasyon Aracı' getirildi. Özel olarak hazırlanan simülasyon aracı, bağlı bulunduğu sistem sayesinde ters dönerek vatandaşlara gerçek kaza anını yaşattı. Kaza anında emniyet kemeri takmanın hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyon aracına binen Arif Tosun, "Kaza hissiyatı verdi. Ters dönünce biraz kötü oldum" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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