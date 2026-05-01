Bolu'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Bolu'da cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto ederek aktivistler için dua etti.

Cuma namazının ardından İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in uluslararası sulardaki saldırılarını kınadı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Programda, saldırıya uğrayan filodaki aktivistler ve Filistin halkı için dualar edildi.

"Gazze özgür olana dek susmayacağız"

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Akyüz, Filistin davasını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Akyüz, "Bizler Türkiye'nin meydanlarından ilan ediyoruz; Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Zulmünüz arttıkça zevaliniz de yaklaşıyor. Gazze özgür olana dek, son kirli siyonist postalı o kutsal topraklardan çekilene dek susmayacağız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz" dedi. - BOLU

