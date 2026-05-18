Bolu'da 19 Mayıs bisiklet korteji

Bolu'da Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet kortejinde vatandaşlar pedal çevirdi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle korteje katıldı. Valilik önünden başlayan etkinliğin startını Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler verdi. Sporcular ve vatandaşlar, Valilik önünden başlayarak İzzet Baysal Caddesi, Süreyya Sokak, Taşhancılar Caddesi, Şehit Selen Paşa Caddesi ve Ali Rıza Tekemen Caddesi güzergahını takip etti. Renkli görüntülere sahne olan kortej, yeniden Valilik önünde sona erdi. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı