Bolu'da Berat Kandili'nde camiler doldu taştı

Bolu'da Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle kutlandı. Yıldırım Beyazıt Camii'nde düzenlenen programda Bolu Valisi ve İl Müftüsü katıldı, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen bu özel gece manevi bir atmosferde geçirildi.

BOLU (İHA) – Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bolu'da dualar ve ibadetlerle idrak edildi.

Bolu'da 'üç ayların' son kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
