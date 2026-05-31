Haberler

Bayram dönüş yolunda trafik çilesi, çocukların eğlencesi oldu

Bayram dönüş yolunda trafik çilesi, çocukların eğlencesi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram tatilinin son gününde TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk yaşanırken, köprüye çıkan çocuklar geçen araçları selamladı, sürücüler de kornayla karşılık verdi.

Bolu'da, bayram tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ederken, otoyol üzerindeki köprüye çıkan çocukların geçen araçları selamlaması ve sürücülerin onlara kornayla karşılık vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Tatilin son gününde memleketlerinden ve tatil beldelerinden megakent istikametine doğru yola çıkan sürücüler direksiyon sallarken, otoyolun geçtiği civar köylerde yaşayan çocuklar kendilerine farklı bir eğlence yöntemi buldu.

Dönüş yolunda gülümseten anlar

Güzergah üzerinde bulunan ve köyleri birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne çıkan çocuklar, altlarından akıp giden trafiği izleyerek geçen araçlara el salladı. Birçok araç sürücüsü, korna çalarak miniklere karşılık verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor

Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Eşine 'tosbağa' demenin bedeli ağır oldu

Eşine "tosbağa" demenin bedeli ağır oldu
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber