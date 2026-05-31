Bayram dönüş yolunda trafik çilesi, çocukların eğlencesi oldu

Bolu'da, bayram tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ederken, otoyol üzerindeki köprüye çıkan çocukların geçen araçları selamlaması ve sürücülerin onlara kornayla karşılık vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Tatilin son gününde memleketlerinden ve tatil beldelerinden megakent istikametine doğru yola çıkan sürücüler direksiyon sallarken, otoyolun geçtiği civar köylerde yaşayan çocuklar kendilerine farklı bir eğlence yöntemi buldu.

Dönüş yolunda gülümseten anlar

Güzergah üzerinde bulunan ve köyleri birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne çıkan çocuklar, altlarından akıp giden trafiği izleyerek geçen araçlara el salladı. Birçok araç sürücüsü, korna çalarak miniklere karşılık verdi. - BOLU

