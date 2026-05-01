Bolu'da 1 Mayıs yağmur altında halaylarla kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmur altında yapılan yürüyüş ve çekilen halaylarla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, Kent Meydanı'na yürüdü. Yağmura rağmen İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, slogan ve ıslıklar attı. Vatandaşlar, meydana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından sonra girdi. Meydanda toplanan kalabalık, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından müzikler eşliğinde halay çekti. Etkinlik, çekilen halayın ardından son buldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı