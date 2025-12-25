Bolu'da cezaevinden tahliyeler başladı: 'Hepimiz sevinçliyiz'

TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenleme kapsamında, Bolu'da şartları uyan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Cezaevi önünde aileler, işlemleri tamamlanıp salıverilen yakınlarını bekledi.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 7571 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yasalaşmasıyla birlikte infaz kurumlarında hareketlilik yaşandı. Düzenleme; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getirdi.

Tahliye gece boyu sürecek

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan ve düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü. Tahliye haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelerek beklemeye başladı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin, gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Cezaevi önünde yakınını bekleyen Necdet Avcı, "Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. 2 yıldır içerideydi. Afdan dolayı çıkıyor. Hepimiz sevinçliyiz" dedi. - BOLU